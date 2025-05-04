Канело – Кроуфорд: з'явилась офіційна дата мегафайту року

Ніч проти 4-го травня 2025 року стала переможною для Сауля "Канело" Альвареса. Зірковий мексиканський боксер здолав Вільяма Скалла.

Боксери провели повну дистанцію у вигляді 12 раундів. Сауль Альварес домінував протягом усього бою та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

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Офіційне підтвердження бою

Одразу після переможного двобою "Канело" дізнався ім'я свого наступного суперника. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив дату зустрічі Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Живі легенди боксу зійдуться у рингу 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі (США). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі.



Бій Альварес – Кроуфорд / Фото The Ring

Нагадаємо, що була інформація, що "Мисливець" Кроуфорд втратить пояс тимчасового чемпіона WBO у першій середній вазі після офіційного оголошення бою проти Альвареса, яке вже відбулось, оскільки не повернеться до цього вагового дивізіону.

Боксери вже навіть зійшлись у дебютній дуелі поглядів прямо на ринзі у столиці Саудівської Аравії 4 травня.

Востаннє 37-річний Кроуфорд виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли здолав Ісраїла Мадрімова.