Вже 13 вересня поціновувачі боксу побачать один із найкрутіших поєдинків у сучасній історії цього виду спорту. Сауль Альварес спробує захистити своє абсолютне чемпіонство у битві проти непереможного Теренса Кроуфорда.

На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким на момент початку бою володітиме гарантовано Сауль Альварес. Протистояння Канело проти Теренса Кроуфорда прийме арена "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі (США), інформує 24 Канал.

До теми "Мисливець" спробує забрати "абсолют" у Канело: анонс бою Альварес – Кроуфорд

Що відомо про бій Кроуфорд – Альварес?

Водночас непереможний "Мисливець" втратить пояс WBA, коли вийде у ринг проти Канело. Попри це Кроуфорд володіє неймовірною серією із перемог – 41 звитяга поспіль (в усіх проведених боях) на профі-рингу, у яких 31 раз закінчував двобій нокаутом.

Востаннє Теренс виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли переміг із труднощами узбека Ісраїла Мадрімова.

Натомість Альварес провів свій крайній бій 3 травня 2025 року. Канело у саудівському Ер-Ріяді здолав кубинця Вільяма Скалла. Зірковий мексиканець повернув собі звання "абсолюта", здобувши свою 63-ю перемогу у 67-ми проведених зустрічах у професіоналах. У них також Канело оформив 39 нокаутів, зазнав 2-х поразок та двічі розписував нічию.

Скільки боксери зароблять за бій? Загальний гонорар мегафайту Кроуфорд – Альварес становить 200 мільйонів доларів. Теренс отримає за двобій 50 мільйонів. Натомість Канело отримає у три рази більше – 150 мільйонів.

Відзначимо, що в Україні цей мегафайт Кроуфорд – Канело відбудеться у ніч проти 14 вересня. Вечір боксу транслюватиме у прямому ефірі стримінгова платформа Netflix. Боксерська подія розпочнеться о 04:00 (за київським часом). Головний бій вечора боксу Альварес – Кроуфорд відбудеться не раніше 06:00 ранку за Києвом.

Прогноз на мегафайт

Фаворитом перед боєм є Сауль Альварес – 1,60. Водночас на перемогу Теренса Кроуфорда дають 2,36.

Тотал раундів більше 10,5 оцінюють коефіцієнтом 1,23. Чи буде мегафайт тривати усі раунди, які встановлені у регламенті поєдинку? Так – 1,28; ні – 3,33.

Усі можливі варіанти результату бою?

Перемога Альвареса нокаутом – 4,75 ;

; Нічия – 17 ;

; Звитяга Канело за рішенням суддів – 2,20 ;

; Тріумф Кроуфорда нокаутом – 9,50 ;

; Перемога Кроуфорда за рішенням суддів – 2,90.

Скільки шансів є побачити нокдаун у бою Кроуфорд – Альварес? Буде нокдаун – 2,20; ні – 1,61.

