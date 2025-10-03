Відомий тренер розповів, як завершився потенційний реванш Альварес – Кроуфорд
- Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса у вересні 2025 року та став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі.
- Тренер Роберт Гарсія вважає, що можливий реванш також завершиться перемогою Кроуфорда, якщо він буде у добрій формі.
Теренс Кроуфорд бився проти Сауля Альвареса у вересні 2025 року. Американський боксер переміг зіркового Канело та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
Роберт Гарсія висловився щодо Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса. Відомий тренер розповів, як може завершитися потенційний реванш між "Мисливцем" та Канело, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
Чи переможе Альварес у реванші з Кроуфордом?
Роберт Гарсія заявив, що подібних поєдинків не було у кар'єрі Сауля Альвареса. Тренер наголосив, що головною зброєю Канело був джеб, що було не сходе на Канело.
Проте у цьому полягає особливість поєдинків проти шульги. Гарсія вважає, що можливий реванш закінчиться так само, як і перший поєдинок – перемогою Кроуфорда.
На мою думку, Кроуфорд був набагато кращим і зробить те саме в реванші, якщо він відбудеться і Кроуфорд буде на 100 відсотків здоровим,
– висловився Гарсія.
Відзначимо, що Рой Джонс-молодший в інтерв'ю Boxing King Media дав пораду Теренсу Кроуфорду. Легенда боксу порекомендував американському боксеру просто піти на пенсію.
Що відомо про можливий реванш Альварес – Кроуфорд?
Сауль Альварес отримав травму ліктьового суглобу та перенесе операцію. Мексиканський боксер повернеться на ринг у 2026 році.
Теренс Кроуфорд вперше бився у другій середній вазі. Скоріше за все, американський боксер битиметься в нижчій вазі та не захоче реванш проти Сауля Альвареса.
Канело має контракт з Riyadh Season, за яким у нього залишилось два поєдинки. Один з них може бути реваншем проти "Мисливця".