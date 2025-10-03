Теренс Кроуфорд бився проти Сауля Альвареса у вересні 2025 року. Американський боксер переміг зіркового Канело та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Роберт Гарсія висловився щодо Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса. Відомий тренер розповів, як може завершитися потенційний реванш між "Мисливцем" та Канело, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Чи переможе Альварес у реванші з Кроуфордом?

Роберт Гарсія заявив, що подібних поєдинків не було у кар'єрі Сауля Альвареса. Тренер наголосив, що головною зброєю Канело був джеб, що було не сходе на Канело.

Проте у цьому полягає особливість поєдинків проти шульги. Гарсія вважає, що можливий реванш закінчиться так само, як і перший поєдинок – перемогою Кроуфорда.

На мою думку, Кроуфорд був набагато кращим і зробить те саме в реванші, якщо він відбудеться і Кроуфорд буде на 100 відсотків здоровим,

– висловився Гарсія.

Відзначимо, що Рой Джонс-молодший в інтерв'ю Boxing King Media дав пораду Теренсу Кроуфорду. Легенда боксу порекомендував американському боксеру просто піти на пенсію.

Що відомо про можливий реванш Альварес – Кроуфорд?