Теренс Кроуфорд дрался против Сауля Альвареса в сентябре 2025 года. Американский боксер победил звездного Канело и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Роберт Гарсия высказался относительно Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. Известный тренер рассказал, как может завершиться потенциальный реванш между "Охотником" и Канело, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Победит ли Альварес в реванше с Кроуфордом?

Роберт Гарсия заявил, что подобных поединков не было в карьере Сауля Альвареса. Тренер отметил, что главным оружием Канело был джеб, что было не похоже на Канело.

Однако в этом заключается особенность поединков против левши. Гарсия считает, что возможный реванш закончится так же, как и первый поединок – победой Кроуфорда.

По моему мнению, Кроуфорд был намного лучше и сделает то же самое в реванше, если он состоится и Кроуфорд будет на 100 процентов здоровым,

– высказался Гарсия.

Отметим, что Рой Джонс-младший в интервью Boxing King Media дал совет Теренсу Кроуфорду. Легенда бокса порекомендовал американскому боксеру просто уйти на пенсию.

Что известно о возможном реванше Альварес – Кроуфорд?