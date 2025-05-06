"Це буде блокбастер": колишній чемпіон UFC висловився про найочікуваніший бій року

Зірковий Сауль Альварес битиметься проти непереможеного Теренса Кроуфорда. На кону поєдинк звання "абсолюта" у другій середні вазі.

Даніель Корм'є висловився щодо одного з найочікуваніших боїв року. Колишній чемпіон UFC вважає, що боксери покажуть конкурентноспроможний поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Daniel Cormier.

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Корм'є про бій Альварес – Кроуфорд

Даніель Корм'є заявив, що хотів би раніше побачити бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Тоді, коли "Канело" був трохи менший, адже наразі у нього більше м'язів та менша швидкість.

Та все одно це буде блокбастер. Одне з найбільших PPV, яке ми коли-небудь бачили. Бій буде дуже конкурентним. І я вірю, що через той факт, що Дейна Вайт буде промоутером, що Riyadh Season будуть промоутерами, більше людей подивиться цей бій,

– сказав Корм'є.

На думку колишнього чемпіона UFC на бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом не залишиться жодного квитка. Корм'є також плану завітати на мегафайт року.

Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфрод відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі.