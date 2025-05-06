Даниэль Кормье высказался относительно одного из самых ожидаемых боев года. Бывший чемпион UFC считает, что боксеры покажут конкурентноспособный поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Daniel Cormier.

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Кормье о бое Альварес – Кроуфорд

Даниэль Кормье заявил, что хотел бы раньше увидеть бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Тогда, когда "Канело" был немного меньше, ведь сейчас у него больше мышц и меньше скорость.

Но все равно это будет блокбастер. Одно из крупнейших PPV, которое мы когда-либо видели. Бой будет очень конкурентным. И я верю, что из-за того факта, что Дэйна Уайт будет промоутером, что Riyadh Season будут промоутерами, больше людей посмотрит этот бой,

– сказал Кормье.

По мнению бывшего чемпиона UFC на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом не останется ни одного билета. Кормье также планирует посетить мегафайт года.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфрод состоится 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.