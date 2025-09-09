Рекордні гонорари в історії боксу: скільки зароблять Альварес та Кроуфорд
- Сауль Альварес підписав контракт на 400 мільйонів доларів за чотири бої, включно з поєдинком проти Теренса Кроуфорда.
- Бій Альвареса та Кроуфорда відбудеться на Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.
Найближчими вихідними на Allegiant Stadium у Лас-Вегасі відбудеться масштабна подія. У найочікуванішому поєдинку року Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом.
Боксери визначать найсильнішого у другій середній вазі. З'явилась інформація про те, скільки зароблять Альварес та Кроуфорд за легендарну битву століття, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.
Які гонорари в Альвареса та Кроуфорда?
Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться за фінансування компанією Riyadh Season. Канело підписав найбільш оплачуваний контракт за всю історію боксу.
За чотири бої мексиканський боксер отримає 400 мільйонів доларів. В угоду входить бій проти Теренса Кроуфорда. За нього Сауль Альварес заробить рекордні 150 мільйонів доларів.
Теренс Кроуфорд жартував, що його гонорар буде лише 10 мільйонів доларів. Проте відомо, що "Мисливець" заробить за бій проти Сауля Альвареса – 50 мільйонів доларів.
Що відомо про Альварес – Кроуфорд?
Поєдинок Альварес – Кроуфорд відбудеться в ніч з 13 на 14 липня 2025 року. Боксери вийдуть у ринг приблизно о 4:00 за київським часом.
На кону бою титули Сауля Альвареса, який є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
Бій Альварес – Кроуфорд покаже стрімінгова плаформа Netflix, яка уперше транслюватиме подію такого масштабу.