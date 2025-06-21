На кону бою Альварес – Кроуфорд стоятиме найдорожчий пояс The Ring в історії: його ціна зашкалює

Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд зійшлись у вже другій дуелі поглядів. Вже 13 вересня 2025 року Канело та непереможний "Мисливець" зійдуться у рингу в Лас-Вегасі (США).

На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Також повідомили вартість поясу авторитетного журналу The Ring, яка стане історичною, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варто побачити Напередодні вогняної битви: Альварес і Кроуфорд провели другу битву поглядів – відео

Ціна поясу The Ring для бою Альварес – Кроуфорд

Вартість поясу The Ring, який стоятиме на кону поєдинку Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда складає неймовірні 188 тисяч доларів. Це найдорожчий пояс журналу в історії. Його презентували під час пресконференції боксерів.

Відео презентації найдорожчого поясу The Ring

Відзначимо, що раніше визначилась арена, яка прийме історичне протистояння Канело та "Мисливця" 13 вересня у Лас-Вегасі.

Також Вірджил Ортіс розповідав, що цей двобій стане прощальним для Кроуфорда. Натомість Теренс не спростовував та не підтвердив ці слова. Американський боксер тримає інтригу до самого бою. Нагадаємо, що за його спиною 41 переможний бій (31 – нокаутом). У своєму попередньому поєдинку Кроуфорд переміг узбека Ісраїла Мадрімова.

Водночас його наступний суперник Сауль Альварес проведе свій 68-й двобій. У попередніх зустрічах Канело здобув 63 перемоги (39 – нокаутом), зазнав 2-х поразок та розписав стільки же мирових.