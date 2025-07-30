Майкі Гарсія поділився думками щодо поєдинку між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Колишній чемпіон світу назвав переможця протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

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Який прогноз зробив Гарсія?

Майкі Гарсія обрав переможцем поєдинку Теренса Кроуфорда. Колишній чемпіон світу вважає, що у американського боксера великі шанси та усі потрібні навички, аби здолати Сауля Альвареса.

Гарсія пояснив, завдяки чому Теренс Кроуфорд переможе Сауля Альвареса. Зокрема, ексчемпіон світу виділив головні козирі "Мисливця" у бою проти Канело.

Я думаю, що Кроуфорд переможе. Думаю, він просто перебоксує його. Він тренується, має належний рівень майстерності та боксерський інтелект,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки. Поєдинок заплановано на 13 вересня 2025 року.

Раніше повідомляли про те, що Теренс Кроуфорд розповів, що може зіграти важливу роль у бою проти Сауля Альвареса. Американський боксер виділив декілька речей.