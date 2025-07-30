Майки Гарсия поделился мыслями относительно поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Бывший чемпион мира назвал победителя противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Какой прогноз сделал Гарсия?

Майки Гарсия выбрал победителем поединка Теренса Кроуфорда. Бывший чемпион мира считает, что у американского боксера большие шансы и все необходимые навыки, чтобы одолеть Сауля Альвареса.

Гарсия объяснил, благодаря чему Теренс Кроуфорд победит Сауля Альвареса. В частности, экс-чемпион мира выделил главные козыри "Охотника" в бою против Канело.

Я думаю, что Кроуфорд победит. Думаю, он просто перебоксирует его. Он тренируется, имеет надлежащий уровень мастерства и боксерский интеллект,

– сказал Гарсия.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки. Поединок запланирован на 13 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Теренс Кроуфорд рассказал, что может сыграть важную роль в бою против Сауля Альвареса. Американский боксер выделил несколько вещей.