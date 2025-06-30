Колишній чемпіон світу зробив прогноз на пекельну битву року

Восени 2025 року відбудеться грандіозний вечір боксу. У головному поєдинку спортивного шоу Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом.

Антоніо Тарвер поділився очікуваннями від бою Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу назвав переможця майбутнього протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на K.O. Artist Sports.

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Прогноз від Тарвера

Антоніо Тарвер заявив про те, якщо Сауль Альварес матиме подібну форму, як у боях проти Скалла, Мунгії, то він програє Теренсу Кроуфорду. На його думку, Канело у попередніх поєдинках не вистачало активності.

Тарвер наголосив, що у "Мисливця" залишаться шанси, якщо навіть Альварес знову буде у неймовірній формі. Зі слів Антоніо, Теренс Кроуфорд один з найталановитіших боксерів сучасності.

Теренсу доведеться звикнути до тієї сили. Якщо він зможе витримати удари Канело – він виграє цей бій,

– сказав Тарвер.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Боксери зустрінуться у пекельній битві на арені "Елліджент Стедіум" у Лас-Вегасі.

Раніше Шакур Стівенсон зробив прогноз на бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Боксер зробив ставку на свого земляка.