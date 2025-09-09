В ніч з 13 на 14 вересня відбудеться великий вечір боксу у Лас-Вегасі, США. Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда в межах масштабного спортивного шоу на Allegiant Stadium.

У боксерській спільноті активно обговорюють бій Альварес – Кроуфорд. Майк Тайсон назвав переможця битви століття між Канело та "Мисливцем", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Піде на пенсію": колишній чемпіон світу висловився щодо шаленого бою року

Хто переможе у бою Альварес – Кроуфорд?

"Залізний Майк" заявив, що хоче побачити перемогу Теренса Кроуфорда у бою проти Сауля Альвареса. Проте, на його думку, американський боксер не зможе здолати мексиканця.

Майк Тайсон схвально висловився про Сауля Альвареса. Легенда боксу назвав якості Канело, якими він може скористатися у бою з "Мисливцем".

Я хочу, щоб Кроуфорд переміг, але схоже, що цього не станеться. Я б хотів, щоб це сталося. Цей хлопець, Альварес, потужний панчер, він розумний боєць. Я хочу це побачити,

– сказав Майк Тайсон.

Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд дебютує у другій середній вазі. Останній бій американський боксер провів у першій середній вазі, де переміг Ісраїла Мадрімова одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про вечір боксу у Лас-Вегасі?