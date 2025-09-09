"Мощный панчер": легендарный "Железный Майк" назвал победителя битвы века
- Майк Тайсон выразил желание увидеть победу Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом.
- Тайсон отметил Сауля Альвареса как мощного панчера и умного бойца, который может использовать свои качества в бою.
В ночь с 13 на 14 сентября состоится большой вечер бокса в Лас-Вегасе, США. Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда в рамках масштабного спортивного шоу на Allegiant Stadium.
В боксерском сообществе активно обсуждают бой Альварес – Кроуфорд. Майк Тайсон назвал победителя битвы века между Канело и "Охотником", сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Кто победит в бою Альварес – Кроуфорд?
"Железный Майк" заявил, что хочет увидеть победу Теренса Кроуфорда в бою против Сауля Альвареса. Однако, по его мнению, американский боксер не сможет одолеть мексиканца.
Майк Тайсон одобрительно высказался о Сауле Альваресе. Легенда бокса назвал качества Канело, которыми он может воспользоваться в бою с "Охотником".
Я хочу, чтобы Кроуфорд победил, но похоже, что этого не произойдет. Я бы хотел, чтобы это произошло. Этот парень, Альварес, мощный панчер, он умный боец. Я хочу это увидеть,
– сказал Майк Тайсон.
Напомним, что Теренс Кроуфорд дебютирует во втором среднем весе. Последний бой американский боксер провел в первом среднем весе, где победил Исраила Мадримова единогласным решением судей.
Что известно о вечере бокса в Лас-Вегасе?
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд сразятся в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.
На кону противостояния статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет Канело.
Украинец Сергей Богачук в андеркарде Альварес – Кроуфорд проведет реванш с Брэндоном Адамсом.