В ночь с 13 на 14 сентября состоится большой вечер бокса в Лас-Вегасе, США. Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда в рамках масштабного спортивного шоу на Allegiant Stadium.

В боксерском сообществе активно обсуждают бой Альварес – Кроуфорд. Майк Тайсон назвал победителя битвы века между Канело и "Охотником", сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Кто победит в бою Альварес – Кроуфорд?

"Железный Майк" заявил, что хочет увидеть победу Теренса Кроуфорда в бою против Сауля Альвареса. Однако, по его мнению, американский боксер не сможет одолеть мексиканца.

Майк Тайсон одобрительно высказался о Сауле Альваресе. Легенда бокса назвал качества Канело, которыми он может воспользоваться в бою с "Охотником".

Я хочу, чтобы Кроуфорд победил, но похоже, что этого не произойдет. Я бы хотел, чтобы это произошло. Этот парень, Альварес, мощный панчер, он умный боец. Я хочу это увидеть,

– сказал Майк Тайсон.

Напомним, что Теренс Кроуфорд дебютирует во втором среднем весе. Последний бой американский боксер провел в первом среднем весе, где победил Исраила Мадримова единогласным решением судей.

Что известно о вечере бокса в Лас-Вегасе?