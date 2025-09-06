В боксерском сообществе активно обсуждают предстоящий бой. Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от поединка Альварес – Кроуфорд, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Читайте также Кроуфорд потеряет чемпионский титул из-за мегафайта года: в чем причина

Что сказал Малиньяджи о бое?

Бывший чемпион мира рассказал, что надо делать Саулю Альваресу, чтобы одолеть Теренса Кроуфорда. По его мнению, Канело нужно отрезать ринг и загнать "Охотника" в угол.

Зато американский боксер должен активно работать ногами, но не просто убегать от мексиканца. Ведь есть большой риск просто быстро устать и проиграть поединок.

Думаю, для бокса будет лучше, если Кроуфорд его победит. Тогда Кроуфорд уйдет на пенсию и освободит титулы, которые станут вакантными в очень сильном втором среднем дивизионе, где много молодых бойцов заслуживают титульный шанс, но до сих пор его не получили,

– сказал Малиньяджи.

Напомним, что бой состоится 13 сентября 2025 года. Сауль Альварес встретится с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе.

Альварес – Кроуфорд: что известно?