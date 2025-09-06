В боксерском сообществе активно обсуждают предстоящий бой. Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от поединка Альварес – Кроуфорд, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.
Что сказал Малиньяджи о бое?
Бывший чемпион мира рассказал, что надо делать Саулю Альваресу, чтобы одолеть Теренса Кроуфорда. По его мнению, Канело нужно отрезать ринг и загнать "Охотника" в угол.
Зато американский боксер должен активно работать ногами, но не просто убегать от мексиканца. Ведь есть большой риск просто быстро устать и проиграть поединок.
Думаю, для бокса будет лучше, если Кроуфорд его победит. Тогда Кроуфорд уйдет на пенсию и освободит титулы, которые станут вакантными в очень сильном втором среднем дивизионе, где много молодых бойцов заслуживают титульный шанс, но до сих пор его не получили,
– сказал Малиньяджи.
Напомним, что бой состоится 13 сентября 2025 года. Сауль Альварес встретится с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе.
Альварес – Кроуфорд: что известно?
Сауль Альварес будет защищать статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Теренс Кроуфорд впервые сразится в этой весовой категории.
Сергей Богачук встретится в реванше с Брэндоном Адамсом в андеркарде боя Альварес – Кроуфорд.
