"Було кілька хороших перемог": чемпіон світу назвав фаворита ймовірного бою Паркер – Джошуа

Амір Хан поділився думками щодо можливого бою між Джозефом Паркером та Ентоні Джошуа. Британець високо оцінив шанси тимчасового чемпіона WBO взяти реванш.

Хан зазначив, що Джозеф Паркер зміг стати популярним порівняно з минулими боями. Тому поєдинок проти Ентоні Джошуа може викликати ажіотаж, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Чи зможе Паркер взяти реванш

Амір Хан висловився щодо можливості проведення бою між Джозефом Паркером та Ентоні Джошуа. Боксер вважає, що для ЕйДжея бій з Даніелем Дюбуа більш привабливий з фінансової сторони.

Хан також виділив історію протистояння Джошуа – Дюбуа. Амір зазначив, що це великий виклик для Ентоні, адже Даніель перемагав його. Проте, якщо бій з "Динамітом" не відбудеться ЕйДжей може побитись з Паркером.

Британський боксер назвав результат ймовірного бою Джошуа – Паркер. Амір Хан вважає, що Джозеф може поквитатись з Ентоні за поразку у минулому поєдинку.

Я думаю, що Паркер був би фаворитом проти Джошуа, тому що в нього було кілька хороших перемог,

– сказав Хан.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер вже бився з Ентоні Джошуа у 2018 році. Тоді новозеландець поступився британцю одностайним рішенням суддів та втратив титул чемпіона світу WBO.