Едді Хірн висловився стосовно майбутнього свого підопічного. Промоутер назвав п'ять можливих суперників ЕйДжея у 2025 році, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Можливі суперники Джошуа

Функціонер вважає, що ідеальним варіантом для Ентоні Джошуа є реванш проти Даніеля Дюбуа. Проте для британського боксера існують інші варіанти розвитку подій.

Едді Хірн розповів, з ким може побитись ЕйДжей у наступному поєдинку. У списку потенційних суперників британця імениті та сильні боксери, які можуть завдати йому шкоди.

Даніель Дюбуа все ще є фаворитом на те, щоб стати наступним суперником. В ідеальному світі він (Джошуа – 24 канал) битиметься з Ф'юрі, якщо не вийде з Дюбуа. Є також Джозеф Паркер, з яким, на мою думку, вийшов би чудовий бій, є Агіт Кабаєл та Деонтей Вайлдер,

– сказав Хірн.

Промоутер наголосив, що Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа у вересні минулого року. Тоді британець поступився своєму співвітчизнику нокаутом у п'ятому раунді.