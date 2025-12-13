Амосов битиметься в UFC: де дивитися дебютний бій українця
- Ярослав Амосов дебютує в UFC в ніч з 13 на 14 грудня під час шоу в Лас-Вегасі проти Ніла Магсона.
- Бій буде транслюватися в Україні на Setanta Sport, початок трансляції заплановано на 03:00 за київським часом.
Ярослав Амосов незабаром дебютує у найбільшому бійцівському промоушені у світі – UFC. Перший свій бій український боєць проведе в ніч з 13 на 14 грудня.
Спортивне шоу відбудеться у Лас-Вегасі. Стало відомо, де дивитися дебютний бій Амосова в UFC, повідомляє 24 канал.
Де дивитися бій Амосова в UFC?
Спортивне шоу, де виступить Амосов відбудеться в ніч з 13 на 14 грудня. Опонентом українського бійця став американець Ніл Магсон.
Протистояння відбудеться в рамках турніру UFC on ESPN 73. В України спортивний захід транслюватиме Setanta Sport.
Початок трансляції заплановано на 03:00 за київським часом. Бій за участі Амосова відбудеться приблизно у цей час, адже він б'єтьс у перлімах.
Відзначимо, що Амосов напередодні бою звернувся до фанатів. Український боєць записав відео-звернення, яке опублікував у соцмережах.
Що сказав Амосов перед дебютом в UFC?
У своєму інстаграмі українець у гумористичній формі звернувся до своїх фанатів напередодні дебютного бою в UFC.
"Що можна в такі важкі моменти казати? Поумнічать хочеться, щось розумне сказати. Все, що нас не вбиває – ми не купляємо", – сказав Амосов.
Що відомо про кар'єру Амосова?
Амосов зазнав дострокової поразки у 2023 році та мав перерву у півтора року. Bellator, де українець був чемпіоном став частиною PFL.
Згодом українець повернувся та переміг Кертіса Мілліндера на турнірі Cage, який транслює UFC Fight Pass.
Вже тоді зрозуміло було, що Амосов підпише контракт з UFC, але до угоди так і не доходила справа. Зрештою українця запросили в промоушен, де він зовсім скоро проведе дебютний бій.