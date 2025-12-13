Амосов битиметься в UFC: де дивитися дебютний бій українця

Ярослав Амосов незабаром дебютує у найбільшому бійцівському промоушені у світі – UFC. Перший свій бій український боєць проведе в ніч з 13 на 14 грудня.

Спортивне шоу відбудеться у Лас-Вегасі. Стало відомо, де дивитися дебютний бій Амосова в UFC, повідомляє 24 канал.

Де дивитися бій Амосова в UFC?

Спортивне шоу, де виступить Амосов відбудеться в ніч з 13 на 14 грудня. Опонентом українського бійця став американець Ніл Магсон.

Протистояння відбудеться в рамках турніру UFC on ESPN 73. В України спортивний захід транслюватиме Setanta Sport.

Початок трансляції заплановано на 03:00 за київським часом. Бій за участі Амосова відбудеться приблизно у цей час, адже він б'єтьс у перлімах.

Відзначимо, що Амосов напередодні бою звернувся до фанатів. Український боєць записав відео-звернення, яке опублікував у соцмережах.

Що сказав Амосов перед дебютом в UFC?

У своєму інстаграмі українець у гумористичній формі звернувся до своїх фанатів напередодні дебютного бою в UFC.

"Що можна в такі важкі моменти казати? Поумнічать хочеться, щось розумне сказати. Все, що нас не вбиває – ми не купляємо", – сказав Амосов.

Що відомо про кар'єру Амосова?