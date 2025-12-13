Амосов будет драться в UFC: где смотреть дебютный бой украинца
- Ярослав Амосов дебютирует в UFC в ночь с 13 на 14 декабря во время шоу в Лас-Вегасе против Нила Магсона.
- Бой будет транслироваться в Украине на Setanta Sport, начало трансляции запланировано на 03:00 по киевскому времени.
Ярослав Амосов вскоре дебютирует в крупнейшем бойцовском промоушене в мире –UFC. Первый свой бой украинский боец проведет в ночь с 13 на 14 декабря.
Спортивное шоу состоится в Лас-Вегасе. Стало известно, где смотреть дебютный бой Амосова в UFC, сообщает 24 канал.
Где смотреть бой Амосова в UFC?
Спортивное шоу, где выступит Амосов состоится в ночь с 13 на 14 декабря. Оппонентом украинского бойца стал американец Нил Магсон.
Противостояние состоится в рамках турнира UFC on ESPN 73. В Украине спортивное мероприятие будет транслировать Setanta Sport.
Начало трансляции запланировано на 03:00 по киевскому времени. Бой с участием Амосова состоится примерно в это время, ведь он бьетс в перлимах.
Отметим, что Амосов накануне боя обратился к фанатам. Украинский боец записал видео-обращение, которое опубликовал в соцсетях.
Что сказал Амосов перед дебютом в UFC?
В своем инстаграме украинец в юмористической форме обратился к своим фанатам накануне дебютного боя в UFC.
"Что можно в такие трудные моменты говорить? Поумнеть хочется, что-то умное сказать. Все, что нас не убивает – мы не покупаем", – сказал Амосов.
Что известно о карьере Амосова?
Амосов потерпел досрочное поражение в 2023 году и имел перерыв в полтора года. Bellator, где украинец был чемпионом стал частью PFL.
Впоследствии украинец вернулся и победил Кертиса Миллиндера на турнире Cage, который транслирует UFC Fight Pass.
Уже тогда понятно было, что Амосов подпишет контракт с UFC, но до сделки так и не доходило дело. В конце концов украинца пригласили в промоушен, где он совсем скоро проведет дебютный бой.