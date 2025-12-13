Спортивное шоу состоится в Лас-Вегасе. Стало известно, где смотреть дебютный бой Амосова в UFC, сообщает 24 канал.

Где смотреть бой Амосова в UFC?

Спортивное шоу, где выступит Амосов состоится в ночь с 13 на 14 декабря. Оппонентом украинского бойца стал американец Нил Магсон.

Противостояние состоится в рамках турнира UFC on ESPN 73. В Украине спортивное мероприятие будет транслировать Setanta Sport.

Начало трансляции запланировано на 03:00 по киевскому времени. Бой с участием Амосова состоится примерно в это время, ведь он бьетс в перлимах.

Отметим, что Амосов накануне боя обратился к фанатам. Украинский боец записал видео-обращение, которое опубликовал в соцсетях.

Что сказал Амосов перед дебютом в UFC?

В своем инстаграме украинец в юмористической форме обратился к своим фанатам накануне дебютного боя в UFC.

"Что можно в такие трудные моменты говорить? Поумнеть хочется, что-то умное сказать. Все, что нас не убивает – мы не покупаем", – сказал Амосов.

Что известно о карьере Амосова?