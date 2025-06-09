Українську бійчиню ММА відсторонили від змагань: який термін покарання
- Анастасію Голінко дискваліфікували через порушення антидопінгових правил.
- Анастасія Голінко була чемпіонкою світу серед молоді у 2021 році та виграла чемпіонат Європи серед юніорів у 2022 році.
Українська бійчиня Анастасія Голінко потрапила у неприємний інцидент. Спортсменка порушила антидопінгові правила.
У результаті Голінко дискваліфікували на 2 роки. В організмі бійчині було виявлено заборонену речовину під назвою фуросемід, повідомляє 24 канал із посиланням на ITA.
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Коли Голінко спалили на допінгу
16 лютого 2023 року Анастасія Голінко склала тест на допінг. Тоді українська бійчиня виступала на чемпіонаті світу IMMAF у Белграді.
Зазначимо, що фуросемід входить до списку діуретиків та засобів маскування. Цю речовину використовують для швидкого схуднення.
До слова. Анастасія Голінко ставала чемпіонкою світу серед молоді у 2021 році. А у 2022 українська бійчиня вигравала чемпіонат Європи серед юніорів.
Дискваліфікація Анастасії Голінко триватиме з 9 травня 2025 року та завершиться 8 травня 2027 року. Українку також позбавлять усіх нагород, які вони здобула з дати взяття проби.
Раніше повідомляли, що Івана Пасича було відсторонено через допінг. Українського бійця також позбавили нагород.