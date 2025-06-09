В результате Голинко дисквалифицировали на 2 года. В организме бойчихи было обнаружено запрещенное вещество под названием фуросемид, сообщает 24 канал со ссылкой на ITA.

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Когда Голинко сожгли на допинге

16 февраля 2023 года Анастасия Голинко сдала тест на допинг. Тогда украинская бойчиха выступала на чемпионате мира IMMAF в Белграде.

Отметим, что фуросемид входит в список диуретиков и средств маскировки. Это вещество используют для быстрого похудения.

К слову. Анастасия Голинко становилась чемпионкой мира среди молодежи в 2021 году. А в 2022 украинская бойчиха выигрывала чемпионат Европы среди юниоров.

Дисквалификация Анастасии Голинко продлится с 9 мая 2025 года и завершится 8 мая 2027 года. Украинку также лишат всех наград, которые они получила с даты взятия пробы.

Ранее сообщали, что Иван Пасич был отстранен из-за допинга. Украинского бойца также лишили наград.