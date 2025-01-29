Зламав руку та поставив 2 мільйони: ексчемпіон світу пригадав найзначніший бій у кар'єрі

Колишній чемпіон світу Анатолій Дудченко поділився спогадами з минулого. Український ексбоксер, а нині тренер пригадав найкращій бій у своїй кар'єрі.

Спеціаліст загадав про бій з німецьким боксером Робертом Воге. Він розповів, чому цей поєдинок став знаковим для нього, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Ніхто не вірив у перемогу

Анатолій Дудченко розповів, що лише 2 тижні готувався до поєдинку з Робертом Воге. Тому багато хто вважав, що у нього немає шансів перемогти суперника з Німеччини.

Український тренер поділився тим, що допомогло йому здолати Воге. Спеціаліст сказав, що це була віра у власні сили та перемогу.

Я вірив у себе і поставив 2 мільйони доларів на свою перемогу. Приїхав на бій і переміг суперника. Це було справді історично, попри те, що під час поєдинку я зламав руку і боксував однією. Тоді ще у 7 раунді Воге упав від мого удару, і я такий думаю: "Господи, я ж на очки поставив". Довелося вже дотримати до 12 раунду. От власне так була перемога,

– розповів Дудченко.

Нагадаємо, що Анатолій Дудченко був чемпіоном світу за версією WBF та IBF. За свою кар'єру він провів 23 поєдинки – 19 перемог та 4 поразки.

У 2015 році Дудченко вирішив завершити виступи у професійному ринзі. Після чого розпочав тренерську кар'єру.