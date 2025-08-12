Андре Вард має наміри повернутись у професійний ринг. Непереможений американський боксер хотів би зустрітись з колишнім суперником Олександра Усика.

Андре Вард не проти побитись з Ентоні Джошуа. Знаменитий боксер пояснив, чому хотів би провести бій з Ей Джеєм, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Чому Вард хоче побитись з Джошуа?

Андре Вард наголосив, що Ентоні Джошуа єдиний суперник заради якого він би знову одягнув боксерські рукавиці. Американський боксер заявив про те, якщо отримає шанс він не буде зволікати.

Вард підкреслив, що якби усе було за правилами бізнесу – це був би його бій проти Ей Джея. Американець заявив, що готовий побитись з британцем на "Вемблі" у Лондоні.

Це небезпечний бій для моєї спадщини, це небезпечний бій у всіх сенсах. Але це бій, який змусить мене піти в зал і налаштуватися на те, що мені потрібно, щоб піти на війну. Це Ентоні Джошуа. Я знаю, що він готується до бою з Джейком Полом, я не про це говорю. Я говорю про справжній бій,

– сказав Вард.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Андре Вард провів 32 поєдинки, не зазнавши жодної поразки. Востаннє американський боксер бився у 2017 році, коли переміг росіянина Сергія Ковальова технічним нокаутом у сьомому раунді поєдинку.

