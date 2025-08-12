Боксер, избивший россиянина, хочет поединок с бывшим соперником Усика
- Андре Вард хочет вернуться в ринг для боя с бывшим соперником Александра Усика.
- Вард закончил карьеру непобежденным с 32 поединками, последний из которых состоялся в 2017 году против Сергея Ковалева.
Андре Вард намерен вернуться в профессиональный ринг. Непобежденный американский боксер хотел бы встретиться с бывшим соперником Александра Усика.
Андре Вард не против подраться с Энтони Джошуа. Знаменитый боксер объяснил, почему хотел бы провести бой с Эй Джеем, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.
Почему Вард хочет подраться с Джошуа?
Андре Уорд отметил, что Энтони Джошуа единственный соперник ради которого он бы снова надел боксерские перчатки. Американский боксер заявил о том, если получит шанс он не будет медлить.
Вард подчеркнул, что если бы все было по правилам бизнеса – это был бы его бой против Эй Джея. Американец заявил, что готов подраться с британцем на "Уэмбли" в Лондоне.
Это опасный бой для моего наследия, это опасный бой во всех смыслах. Но это бой, который заставит меня пойти в зал и настроиться на то, что мне нужно, чтобы пойти на войну. Это Энтони Джошуа. Я знаю, что он готовится к бою с Джейком Полом, я не об этом говорю. Я говорю о настоящем бое,
– сказал Вард.
Напомним, что за свою карьеру Андре Уорд провел 32 поединка, не потерпев ни одного поражения. Последний раз американский боксер дрался в 2017 году, когда победил россиянина Сергея Ковалева техническим нокаутом в седьмом раунде поединка.
Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа определился со следующим соперником в своей карьере. Британский боксер совсем скоро вернется на ринг.