Український боксер битиметься у травні цього року. 10-раундовий поєдинок відбудеться у Сполучених Штатах Америки, повідомляє 24 канал із посиланням на Boston Boxing Promotions.

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З ким битиметься Новицький

Андрій Новицький битиметься проти Девідом Зегаррою. Бій між українським чемпіоном та перуанським боксером відбудеться 23 травня в Мелроузі, штат Массачусетс.

Анонс бою Новицький – Зегарра / Фото Boston Boxing Promotions

Нагадаємо, що у минулому поєдинку Андрій Новицький бився проти Едгара Раміреса. 21 грудня 2024 року українець здолав перуанця в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Девід Зегарра востаннє бився у квітні минулого року. Тоді перуанець поступився Міхайові Ністору з Румунії технічним нокаутом у другому раунді поєдинку.