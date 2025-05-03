Украинский боксер будет драться в мае этого года. 10-раундовый поединок состоится в Соединенных Штатах Америки, сообщает 24 канал со ссылкой на Boston Boxing Promotions.

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С кем будет драться Новицкий

Андрей Новицкий сразится против Дэвидом Зегаррой. Бой между украинским чемпионом и перуанским боксером состоится 23 мая в Мелроузе, штат Массачусетс.

Анонс боя Новицкий – Зегарра / Фото Boston Boxing Promotions

Напомним, что в прошлом поединке Андрей Новицкий дрался против Эдгара Рамиреса. 21 декабря 2024 года украинец одолел перуанца в андеркарде реванша Усик – Фьюри.

Дэвид Зегарра в последний раз дрался в апреле прошлого года. Тогда перуанец уступил Михаю Нистору из Румынии техническим нокаутом во втором раунде поединка.