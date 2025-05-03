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Fight News 24 Українські боксери Непереможений український боксер дізнався ім'я суперника: коли відбудеться бій
3 травня, 19:40
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Непереможений український боксер дізнався ім'я суперника: коли відбудеться бій

Єгор Торяник
Основні тези
  • Андрій Новицький проведе бій проти у травні в Мелроузі, Массачусетс.
  • Новицький у минулому поєдинку переміг Едгара Раміреса 21 грудня 2024 року.

Андрій Новицький зовсім скоро повернеться у ринг. Володар поясу WBO International дізнався ім'я наступного суперника.

Український боксер битиметься у травні цього року. 10-раундовий поєдинок відбудеться у Сполучених Штатах Америки, повідомляє 24 канал із посиланням на  Boston Boxing Promotions.

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З ким битиметься Новицький

Андрій Новицький битиметься проти Девідом Зегаррою. Бій між українським чемпіоном та перуанським боксером відбудеться 23 травня в Мелроузі, штат Массачусетс.

Анонс бою Новицький – Зегарра / Фото Boston Boxing Promotions

Нагадаємо, що у минулому поєдинку Андрій Новицький бився проти Едгара Раміреса. 21 грудня 2024 року українець здолав перуанця в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Девід Зегарра востаннє бився у квітні минулого року. Тоді перуанець поступився Міхайові Ністору з Румунії технічним нокаутом у другому раунді поєдинку.