Український боксер битиметься на одному шоу з росіянином, який хотів воювати проти України

Поєдинок увійде до андеркарду боксерського вечора, центральною подією якого стане протистояння американця Денні Гарсії та росіянина Руслана Проводнікова. Про це інформує Indistry Media.

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Що відомо про бій Новицький – Ніл

10-раундовий бій пройде у Watsco Center. Новицький, який володіє титулом WBC Inter-Continental, входить до топ-10 рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі.

Свій попередній поєдинок 31-річний українець провів у квітні в США, де нокаутував американця Александера Флореса в четвертому раунді. Його наступний суперник Норман Нілі того ж місяця здобув перемогу над Габріелем Гарсією Пересом.

Особливу увагу привертає головний бій вечора. Проводніков востаннє виходив на ринг у червні 2016 року. У 2017 році він приєднався до руху Putin Team, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляв про готовність вирушити воювати на боці російської армії. У квітні 2025 року Україна запровадила проти нього санкції.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Новицького з Нілі міг відбутися 20 листопада в Лас-Вегасі в межах боксерського вечора, головною подією якого мав стати бій Василя Ломаченка.