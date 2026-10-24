Украинский боксер выступит на одном шоу с россиянином, который хотел воевать против Украины

Поединок войдет в андеркард боксерского вечера, центральным событием которого станет противостояние американца Дэнни Гарсии и россиянина Руслана Проводникова. Об этом сообщает Indistry Media.

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Что известно о бое Новицкий – Нил

10-раундовый бой пройдет в Watsco Center. Новицкий, обладающий титулом WBC Inter-Continental, входит в топ-10 рейтинга Всемирной боксерской Рады (WBC) в супертяжелом весе.

Свой предыдущий поединок 31-летний украинец провел в апреле в США, где нокаутировал американца Александра Флореса в четвертом раунде. Его следующий соперник Норман Нили в том же месяце одержал победу над Габриэлем Гарсией Пересом.

Особое внимание привлекает главный бой вечера. Проводников в последний раз выходил на ринг в июне 2016 года. В 2017 году он присоединился к движению Putin Team, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину заявлял о готовности отправиться воевать на стороне российской армии. В апреле 2023 года Украина ввела против него санкции.

Ранее сообщалось, что поединок Новицкого с Нили мог состояться 20 ноября в Лас-Вегасе в рамках боксерского вечера, главным событием которого должен был стать бой Василия Ломаченко.