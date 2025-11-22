Український боксер переніс термінову операцію після кривавого бою
- Арнольд Хегай переніс термінову операцію на оці після бою проти Рафаеля Еспінози через серйозну кровотечу.
- Хегай не зміг продовжити бій на 11-й раунд, і рефері зарахував перемогу Еспінозі, який захистив свій титул.
У ніч проти 15 листопада Арнольд Хегай проводив офіційний бій проти Рафаеля Еспінози. Протистояння відбулось у рамках вечора боксу у Сан-Луїс-Потосі (Мексика).
На жаль, план українського боксера відібрати титул чемпіона світу за версією WBO у суперника не втілився у реальність. Арнольд Хегай не вийшов на 11-й раунд через серйозну кровотечу на обличчі. Після бою стало відомо, що українець переніс операцію, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм Хегая.
Яку операцію переніс Хегай?
Боксер повідомив про термінове хірургічне втручання на оці. Тепер на Арнольда чекає довга та складна реабілітація. Хегай сподівається, що зможе повернутись у профі-ринг.
Привіт усім! Хочу повідомити, що вчора мені довелося терміново зробити операцію на оці відразу після того, як я прийшов на обстеження. Я вірю, що у Бога є план, і що я зможу повернутися. Тепер мене чекає довга і складна реабілітація. Дякую за підтримку!
– написав український боксер.
Хегай після операції на оці / Фото з інстаграму боксера
Нагадаємо, що вже у четвертому раунді в Арнольда з'явилась серйозна гематома. У наступній трихвилинці кровотеча в українця ще більше погіршилась, але лікар дозволив продовжити бій. У перерві між 10-м та 11-м раундами наставник Хегая вирішив поберегти свого підопічного та зняти боксера з битви. Рефері зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Еспінози, який захистив свій титул.
Що відомо про Арнольда Хегая?
33-річний український боксер, який дебютував на профі-рингу у жовтні 2025-го.
Відтоді Хегай оформив у професіоналах 23 перемоги (14 – нокаутом) при 3-х поразках. Також за його спиною є одна нічия (дані BoxRec).
Востаннє перемагав у вересні 2025-го, коли здолав венесуельця Ліборіо Соліса.