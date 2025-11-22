Украинский боксер перенес срочную операцию после кровавого боя

В ночь на 15 ноября Арнольд Хегай проводил официальный бой против Рафаэля Эспинозы. Противостояние состоялось в рамках вечера бокса в Сан-Луис-Потосе (Мексика).

К сожалению, план украинского боксера отобрать титул чемпиона мира по версии WBO у соперника не воплотился в реальность. Арнольд Хегай не вышел на 11-й раунд из-за серьезного кровотечения на лице. После боя стало известно, что украинец перенес операцию, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Хегая.

Какую операцию перенес Хегай?

Боксер сообщил о срочном хирургическом вмешательстве на глазу. Теперь Арнольда ждет долгая и сложная реабилитация. Хегай надеется, что сможет вернуться в профи-ринг.

Привет всем! Хочу сообщить, что вчера мне пришлось срочно сделать операцию на глазу сразу после того, как я пришел на обследование. Я верю, что у Бога есть план, и что я смогу вернуться. Теперь меня ждет долгая и сложная реабилитация. Спасибо за поддержку!

Хегай после операции на глазу / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что уже в четвертом раунде у Арнольда появилась серьезная гематома. В следующей трехминутке кровотечение у украинца еще больше ухудшилось, но врач разрешил продолжить бой. В перерыве между 10-м и 11-м раундами наставник Хегая решил поберечь своего подопечного и снять боксера с боя. Рефери остановил бой и засчитал досрочную победу Эспинозы, который защитил свой титул.

