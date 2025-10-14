Британський супертяж Ентоні Джошуа отримав виклик від несподіваного боксера. Російський боєць Арсланбек Махмудов заявив, що готовий побитись із Ей Джеєм.

Російський боксер кинув виклик після своєї нещодавньої перемоги над Дейвом Алленом. Арсланбек Махмудов розповів, що начебто Ентоні Джошуа вже дав "добро" на очний двобій, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Хто кинув виклик Джошуа?

Також Махмудов назвав дедлайн їх можливого протистояння.

Джошуа, де ти? Я йду з тобою. Я вже говорив з ним. Він сказав, що готовий вийти на двобій зі мною наступного року,

– сказав Махмудов.

Відзначимо, що не лише Махмудов полює на бій проти Джошуа. Італійський боксер Гвідо Віанелло також кинув виклик Ентоні після своєї перемоги над Алексісом Баррієрою. Його слова цитувало видання Boxing Scene.

"Тепер я хочу велике ім'я. Хочете знати яке? Ентоні Джошуа. Так, я хочу з ним битись. Хочу, щоб він стояв переді мною в Колізеї. Давай поб'ємось тут, у Римі, або в Лондоні – неважливо. Мені вже 31 і я не маю часу на роздуми – треба перемагати зараз", – сказав Віанелло.

Водночас Джошуа продовжують приписувати можливу битву проти Тайсона Ф'юрі.

Що відомо про Арсланбека Махумудова?