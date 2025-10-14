Британский супертяжеловес Энтони Джошуа получил вызов от неожиданного боксера. Российский боец Арсланбек Махмудов заявил, что готов подраться с Эй Джеем.

Российский боксер бросил вызов после своей недавней победы над Дэйвом Алленом. Арсланбек Махмудов рассказал, что вроде бы Энтони Джошуа уже дал "добро" на очный поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Кто бросил вызов Джошуа?

Также Махмудов назвал дедлайн их возможного противостояния.

Джошуа, где ты? Я иду с тобой. Я уже говорил с ним. Он сказал, что готов выйти на поединок со мной в следующем году,

– сказал Махмудов.

Отметим, что не только Махмудов охотится на бой против Джошуа. Итальянский боксер Гвидо Вианелло также бросил вызов Энтони после своей победы над Алексисом Барриерой. Его слова цитировало издание Boxing Scene.

"Теперь я хочу большое имя. Хотите знать какое? Энтони Джошуа. Да, я хочу с ним драться. Хочу, чтобы он стоял передо мной в Колизее. Давай подеремся здесь, в Риме, или в Лондоне – неважно. Мне уже 31 и у меня нет времени на размышления – надо побеждать сейчас", – сказал Вианелло.

В то же время Джошуа продолжают приписывать возможную битву против Тайсона Фьюри.

Что известно об Арсланбеке Махумудове?