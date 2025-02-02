Авторитетний журнал The Ring анонсував повернення Кличка

Володимир Кличко стає все ближчим до свого історичного повернення у ринг. Колишній чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та The Ring хоче побити рекорд Джорджа Формана.

У віці 45 років Джордж Форман став найстарішим чемпіоном світу. Відтоді ніхто так і не побив цей рекорд, на який так полює Володимир Кличко.

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Коли легенда боксу може повернутись у ринг

Авторитетний журналіст The Ring несподівано згадав тему можливого повернення Кличка-молодшого у ринг. Журналіст Туркі Аль аш-Шейха, який його нещодавно придбав, анонсував камбек легендарного українця, інформує 24 Канал.

За його інформацією, поціновувачі боксу можуть побачити легенду у ринзі вже до кінця цього 2025-го року.

Раніше подібну інформацію про повернення Кличка-молодшого повідомляв один із найвідоміших боксерських журналістів Майк Коппінджер. Представник ЗМІ раптово навіть знайшов суперника для Володимира. Коппінджер запропонував Кличку провести бій проти переможця зустрічі Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер, на кону якого стояв титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким наразі володіє "Динаміт".

Довідка. Бій Дюбуа – Паркер запланований на 22 лютого 2025-го року та відбудеться в Ер-Ріяді.

Відзначимо, що Володимир Кличко провів на профі-рингу вже 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом), зазнавши 5 поразок.