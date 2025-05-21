Відомий спаринг-партнер, який допомагає Дюбуа готуватись до реваншу із Усиком
- Даніель Дюбуа готується до реваншу з Олександром Усиком, що відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі".
- Спаринг-партнером Дюбуа є 21-річний британський боксер Айзек Окох, який має 24 перемоги на аматорському рівні.
- Дюбуа прагне взяти реванш за поразку технічним нокаутом у 2023 році та має подвійну мотивацію через суперечливий момент у попередньому бою.
Вже 19 липня 2025 року Даніель Дюбуа зійдеться у реванші з Олександром Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті прийме лондонський стадіон "Вемблі".
Стало відомо, хто допомагає Даніелю Дюбуа готуватись до реваншу. Молодий британський боксер Айзек Окох виклав спільне фото із "Динамітом" на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.
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Хто спаринг-партнер Дюбуа
Окох коротко підписав фото.
Раунди із чемпіоном,
– написав Айзек.
Окох спарингує із Дюбуа / Скриншот із інстаграму Айзека
Хто такий Айзек Окох
21-річний британський боксер, який на аматорському рівні здобув 24 перемог (один нокаут) та зазнав 7-ми поразок. Айзек є учасником збірної Великої Британії.
Нагадаємо, що Дюбуа має подвійну мотивацію у майбутньому бою. Даніель хоче взяти реванш в Олександра Усика за поразку технічним нокаутом у 9-му раунді у серпні 2023-го. Тоді британець ще й вдарив українця нижче пояса по ходу 5-го раунду. Хоча "Динаміт" та його команда досі впевнені, що Усик просто симулював у тому моменті, а удар був за усіма боксерськими правилами.