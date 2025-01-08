"Це поєдинок за спадщину": відомий промоутер знайшов несподіваного суперника для Усика

Відомий промоутер Амер Абдалла поділився своєю думкою щодо наступного бою Олександра Усика. Авторитетний промоутер підібрав непереможному українцю цікавого опонента.

Амер Абдалла назвав боксера, з яким би хотів побачити наступний бій Олександра Усика. Мова йде про чемпіона WBC у крузервейті Баду Джека, пише 24 Канал із посиланням на Worldboxingnews.

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Кого приписуються у суперники Усику

Промоутер пригадав, як колись вони намагались організувати бій Усика проти Джека, але процес був зірваний. Тим паче, що раніше була інформація, що Усик хоче опуститись у крузервейт.

Ми намагалися організувати бій з Усиком, але цього не сталося. Усик – невеликий супертяж. Баду не може побитися з такими великим хлопцями, як Ф'юрі або Джошуа, а от з Усиком може. Усик хоче повернутися у крузервейт і проти Джека був би чудовий бій, мені б хотілось організувати цей бій. Це поєдинок за спадщину. Тож так, цей бій може пройти у майбутньому,

– наголосив промоутер.

До слова. Баду Джек – 41-річний шведський боксер, який провів профі-рингу вже 34 боїв, у яких здобув 28 перемог (17 – нокаутом). Також за спиною Джека 3 поразки та 3 мирові.

Відзначимо, що чемпіонський пояс Джек здобув у бою проти Ілунги Макабу із Конго. Шведський боксер двічі по ходу зустрічі відправляв суперника у нокдаун, а у 12-му раунді змусив рефері достроково припинити бій – перемога Баду Джека технічним нокаутом. Завдяки цій звитязі боксер не лише здобув титул WBC, а й став найстарішим чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Перед Усиком відкривається цілий шорт-лист із можливих суперників, у якому вже є імена Даніеля Дюбуа, Джея Опетая, Чжана Чжілея та інших.