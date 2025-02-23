Баколе відправив себе у нокаут ще до початку бою: Паркер легко переміг в Ер-Ріяді

Поєдинок Джозефа Паркера проти Мартіна Баколе очолив андеркард вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого. Хоча цей двобій не підтвердив статус "першого номера" андеркарду.

В останній момент Мартін Баколе замінив у протистоянні Даніеля Дюбуа, який підхопив вірус. Через хворобу "Динаміт" не зміг вийти у ринг 22 лютого. Конголезький боксер приїхав в Ер-Ріяд взагалі непідготовленим та із цілою горою зайвої ваги, пише 24 Канал.

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Паркеру навіть не спітнів

Вже зі старту стало зрозуміло, що Мартіну слід сподіватись лише на диво. А його падіння на настил рингу, це лише питання часу. Він взагалі не рухався та отримував потужні удари від новозеландця.

Баколе протримався неповні два раунди та був нокаутований Паркером. Дуже епічне падіння побачили глядачі поєдинку.

Відео оголошення результатів бою Паркер – Баколе

Джозеф Паркер легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті та став потенційним суперником Олександра Усика.

33-річний боксер із Нової Зеландії оформив свою 36-ту перемогу у 39-ти поєдинках (24 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок. Паркер перемагає вже у п'яти поєдинках поспіль.