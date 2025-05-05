Кращий за Алі та Тайсона: відомий промоутер назвав найвидатнішого боксера в історії

Олександр Усик за свою кар'єру здолав чимало іменитих та потужних суперників. Ба більше, український боксер став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Проте не всі вважають Усик найкращим боксером в історії. Промоутер Баррі Гірн висловився щодо українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

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Гірн обрав Усика

Баррі Гірн взяв участь у опитування від авторитетного видання Daily Mail. Спортивний функціонер мав обрати найвидатнішого боксера у надважкому дивізіоні.

Промоутер вважає, що Олександр Усик краще за Майка Тайсона та Ентоні Джошуа. У фіналі опитування Гірн зробив вибір на користь українського чемпіона, а не Мохаммеда Алі.

До слова. Олександр Усик у травні минулого року вперше переміг Тайсона Ф'юрі. Український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, починаючи з 1999 року.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Реванш відбудеться на "Вемблі" у Лондоні.