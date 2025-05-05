Кращий за Алі та Тайсона: відомий промоутер назвав найвидатнішого боксера в історії
- Промоутер Баррі Гірн назвав найвидатнішим боксера в історії у надважкому дивізіоні.
- Гірн обирав серед багатьох іменитих боксерів таких, як Ентоні Джошуа, Майк Тайсон, Олександр Усик та Мохаммед Алі.
Олександр Усик за свою кар'єру здолав чимало іменитих та потужних суперників. Ба більше, український боксер став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Проте не всі вважають Усик найкращим боксером в історії. Промоутер Баррі Гірн висловився щодо українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.
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Гірн обрав Усика
Баррі Гірн взяв участь у опитування від авторитетного видання Daily Mail. Спортивний функціонер мав обрати найвидатнішого боксера у надважкому дивізіоні.
Промоутер вважає, що Олександр Усик краще за Майка Тайсона та Ентоні Джошуа. У фіналі опитування Гірн зробив вибір на користь українського чемпіона, а не Мохаммеда Алі.
До слова. Олександр Усик у травні минулого року вперше переміг Тайсона Ф'юрі. Український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, починаючи з 1999 року.
Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Реванш відбудеться на "Вемблі" у Лондоні.