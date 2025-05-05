Однако не все считают Усик лучшим боксером в истории. Промоутер Барри Хирн высказался относительно украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

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Хирн выбрал Усика

Барри Хирн принял участие в опросе от авторитетного издания Daily Mail. Спортивный функционер должен был выбрать самого выдающегося боксера в супертяжелом дивизионе.

Промоутер считает, что Александр Усик лучше Майка Тайсона и Энтони Джошуа. В финале опроса Хирн сделал выбор в пользу украинского чемпиона, а не Мохаммеда Али.

К слову. Александр Усик в мае прошлого года впервые победил Тайсона Фьюри. Украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, начиная с 1999 года.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Реванш состоится на "Уэмбли" в Лондоне.