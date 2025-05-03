Мексиканец выбирал среди немалого количества именитых боксеров. В финал опроса вышли Мохаммед Али и Александр Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на Mail Sport.

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Кому отдал предпочтение Альварес

Сауль Альварес между Даниэлем Дюбуа и Деонтеем Уайлдером выбрал британского боксера. После чего "Динамит" уступил Майку Тайсону, а американец, по мнению "Канело", лучше Виталия Кличко и Энтони Джошуа.

Мексиканец поставил Джо Фрейзера выше Майка Тайсона, Леннокса Льюиса Джорджа Формана, Тайсона Фьюри, а также Владимира Кличко.

В финале блиц-опроса Александр Усик соревновался с Мохаммедом Али. Сауль Альварес между двух именитых боксеров выбрал легендарного американца.

К слову. Сауль Альварес проведет следующий бой сегодня 3 мая. Соперником "Канело" стал Уильям Скалл.

Напомним, что Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года на "Уэмбли". На кону адского реванша звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.