Мексиканець обирав серед чималої кількості іменитих боксерів. У фінал опитування вийшли Мохаммед Алі та Олександр Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на Mail Sport.

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Кому віддав перевагу Альварес

Сауль Альварес між Даніелем Дюбуа та Деонтеєм Вайлдером обрав британського боксера. Після чого "Динаміт" поступився Майку Тайсону, а американець, на думку "Канело", краще за Віталія Кличка та Ентоні Джошуа.

Мексиканець поставив Джо Фрейзера вище за Майка Тайсона, Леннокса Льюїса Джорджа Формана, Тайсона Ф'юрі, а також Володимира Кличка.

У фіналі бліцопитування Олександр Усик змагався з Мохаммедом Алі. Сауль Альварес поміж двох іменитих боксерів обрав легендарного американця.

До слова. Сауль Альварес проведе наступний бій сьогодні 3 травня. Суперником "Канело" став Вільям Скалл.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року на "Вемблі". На кону пекельного реваншу звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.