Батько Ф'юрі проїхався по Усику, запевнивши, що реванш із Дюбуа не збере аншлагу

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Батько Тайсона Ф'юрі висловився про ажіотаж навколо даного реваншу, пригадавши битви його сина проти Усика.

Джон Ф'юрі досі впевнений, що судді в обидвох боях проти Олександра Усика вкрали пояси у його сина. Батько Тайсона вірить, що його син переміг в обох боях непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Усик не став зіркою на думку батька Ф'юрі

Нагадаємо, що в обидвох поєдинках Усика проти Ф'юрі українець здобув перемоги за рішенням суддів (роздільно і одноголосно відповідно). Однак родин "Циганського короля" впевнений, що звитяги українцю віддали лише через фінансовий фактор.

Також батько Тайсона прокоментував майбутній реванш Усика проти Даніеля Дюбуа. На думку Джона Ф'юрі, Олександр так і не став зіркою, тому його друга битва проти "Динаміта" не збере повний "Вемблі".

Вони просто вкрали пояси Тайсона. Вони просто не хочуть платити Тайсону гроші, які він отримав би за перемогу. Як на мене, Тайсон виграв обидва бої, хоча й був не в найкращій формі. Безперечно, Усик – чудовий боксер, абсолютний чемпіон, але він не збирає повні трибуни на стадіонах. Не вірю, що вони продадуть Вемблі на бій з Дюбуа. Усик не має харизми, щоб бути тут зіркою,

– заявив Джон Ф'юрі.

Відзначимо, що обидві дуелі Усика проти Ф'юрі відбулись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Після цих дебютних поразок Тайсон вчергове пішов на пенсію.

Востаннє Усик бився на лондонському стадіоні ще 31 жовтня 2020-го року, коли за одноголосним рішенням суддів здолав британця Дерека Чісору: 117-112 та 115-113 (двічі). Олександр виграв титул чемпіона світу за версією WBO Inet-Continental. Цікаво, що цей бій був першим для українця на "Вемблі".