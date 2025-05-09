Одні підтримуватимуть Олександра Усика, а інші – Даніеля Дюбуа. Кріс Юбенк-молодший розповів, за кого буде уболівати у реванші 19 липня, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чому Юбенк-молодший ображений на Усика

Відомий боксер зізнався, що буде уболівати "проти" непереможного українця. Все через висловлювання Усика про те, що перемогу у недавньому бою Юбенка-молодшого слід було віддати його супернику Конору Бенну.

Не можу повірити, що Усик таке сказав. Як він дивився на бій, якщо сказав таке? Вболіватиму за Дюбуа в його поєдинку з Усиком. Це дивно, бо я кілька разів зустрічався з Усиком. Ми спілкувалися, він класний хлопець. Дюбуа підходить до бою після перемоги на Джошуа, але й Усик у хорошій ситуації,

– заявив Кріс.

Нагадаємо, що 26 квітня Юбенк-молодший переміг Бенна за одноголосним рішенням суддів (116-112) після пройденого шляху у 12 раундів. Їх зустріч відбулась на стадіоні англійського футбольного клубу Тоттенхем. Ця звитяга стала для Кріса 35 у професіоналах (25 – нокаутом) за 3 поразок у 38 боях.

Відзначимо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр вже володів цим статусом після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні минулого року. Тоді українець свідомо позбувся поясу IBF, яким нині володіє Даніель, та втратив звання "абсолюта".

До цього всього ще й "Динаміт" заявляє, що візьме реванш у непереможного українця та поставить крапку на його кар'єрі. Хоча Усик не збирається йти на пенсію після даного двобою, а хоче провести ще трилогію із Ф'юрі, якщо той повернеться у ринг.