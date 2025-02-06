Берінчик – Девіс: де та коли дивитись титульний бій в Україні

Вже у ніч із 14-го на 15-те лютого (в Україні) Денис Берінчик проведе свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Суперником українця буде досі непереможний американський боксер Кейшон Девіс.

Боксери вийдуть на ринг культової "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Прихильники боксу побачать битву двох непереможних боксерів, повідомляє 24 Канал.

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Битва непереможених

36-річний Денис Берінчик підходить до поєдинку із 19-ма перемогами у 19-ти боях (9 нокаутів). Натомість Кейшон Девіс провів у свої 25 років на профі-рингу вже 13 зустрічей – 12 перемог (8 – нокаутом). А також один двобій був оголошений таким, що не відбувся.

Нагадаємо, що на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яким наразі володіє український боксер. Його Берінчик завоював у минулому бою проти мексиканця Мануеля Наваррете (18 травня 2024-го року).

Девіс востаннє виходив у ринг на початку листопада минулого року, коли нокаутував у 2-му раунді аргентинця Густаво Лемоса.

Хто покаже бій Берінчик – Девіс

5 лютого медіасервіс MEGOGO оголосив, що стає офіційним транслятором вечора боксу від Top Rank 14 лютого в Україні. Це вже стало хорошою традицією для українців від MEGOGO.

Переглянути вечір боксу, який очолить бій Дениса Берінчика, можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде традиційно доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з’явиться на медіасервісі у день спортивної події.

Детальніша інформація про час початку передматчевої студії, її гостей та коментаторів вечора боксу буде відома ближче до події.