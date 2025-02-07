"Він має сильний характер": непереможений супертяж дав прогноз на бій Берінчик – Девіс

За тиждень відбудеться мегафайт за участі Дениса Берінчика. "Український танк" захищатиме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Цотне Рогава висловився щодо українського боксера. Непереможений супертяж роздав аванси Берінчику перед поєдинком проти Кейшона Девіса, повідомляє 24 канал із посиланням на ESNEWS.

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Рогава розхвалив Берінчика

Боксер зробив прогноз на поєдинок між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом. Цотне Рогава вважає, що "Український танк" переможе американця в очній зустрічі.

Непереможений суперважковаговик розхвалив Берінчика. Спортсмен розповів, що дозволить Денису перемогти Девіса у мегафайті за чемпіонський титул.

Берінчик? Він божевільний, хоча вболівальники поки не розуміють цього. Він має сильний характер, має солідний досвід і дуже багато тренується в залі. Можливо, бій буде важким. Але Денис точно переможе,

– сказав Рогава.

Зазначимо, що Денис Берінчик у своїй кар'єрі провів 19 поєдинків. "Український танк" не зазнав жодної поразки у професійному ринзі – 19 перемог, з яких 9 нокаутом.

Зверніть увагу! Бій Берінчик – Девіс відбудеться в межах вечора боксу 14 лютого. Місце проведення поєдинку легендарна арена "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, США.

Кейшон Девіс має менший послужний список, але також залишається непереможеним. На рахунку американського боксера – 12 перемог, з яких 8 нокаутом.