Цотне Рогава высказался относительно украинского боксера. Непобежденный супертяжеловес раздал авансы Беринчику перед поединком против Кейшона Дэвиса, сообщает 24 канал со ссылкой на ESNEWS.

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Рогава расхвалил Беринчика

Боксер сделал прогноз на поединок между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом. Цотне Рогава считает, что "Украинский танк" победит американца в очной встрече.

Непобежденный супертяжеловес расхвалил Беринчика. Спортсмен рассказал, что позволит Денису победить Дэвиса в мегафайте за чемпионский титул.

Беринчик? Он сумасшедший, хотя болельщики пока не понимают этого. Он имеет сильный характер, имеет солидный опыт и очень много тренируется в зале. Возможно, бой будет тяжелым. Но Денис точно победит,

– сказал Рогава.

Отметим, что Денис Беринчик в своей карьере провел 19 поединков. "Украинский танк" не потерпел ни одного поражения в профессиональном ринге – 19 побед, из которых 9 нокаутом.

Обратите внимание! Бой Беринчик – Дэвис состоится в рамках вечера бокса 14 февраля. Место проведения поединка легендарная арена "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, США.

Кейшон Дэвис имеет меньший послужной список, но также остается непобежденным. На счету американского боксера – 12 побед, из которых 8 нокаутом.