Боб Арум поділився думками щодо бою між "Українським танком" та американським боксером. Промоутер дав прогноз не на користь Берінчика, повідомляє 24 канал із посиланням Bad Left Hook.

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Девіс талановитий боксер

Боб Арум вважає, що бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом буде дуже цікавим та важким для американського боксера. Проте промоутер вважає, що українець може втратити титул.

Це не прогулянка в парку, це дуже важкий бій для Кейшона. Але Кейшон надзвичайно талановитий, і ми думаємо, що він зможе завоювати титул. Але це прогулянка в парку, це дуже, дуже важкий бій,

– сказав Арум.

Зазначимо, що Кейшон Девіс поки що непереможений боксер. Американець провів 12 поєдинків, де не зазнав жодної поразки – 8 перемог нокаутом і 4 рішенням суддів.

Денис Берінчик провів на сім боїв більше, ніж його 25-річний менш досвідчений опонент. "Український танк" не програв жодного разу 19 поєдинках – 9 перемог нокаутом та 10 за рішенням суддів

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого 2025 року. Місце проведення головного поєдинку вечора боксу легендарний "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.