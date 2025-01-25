Боб Арум поделился мыслями относительно боя между "Украинским танком" и американским боксером. Промоутер дал прогноз не в пользу Беринчика, сообщает 24 канал со ссылкой Bad Left Hook.

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Дэвис талантливый боксер

Боб Арум считает, что бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом будет очень интересным и тяжелым для американского боксера. Однако промоутер считает, что украинец может потерять титул.

Это не прогулка в парке, это очень тяжелый бой для Кейшона. Но Кейшон чрезвычайно талантливый, и мы думаем, что он сможет завоевать титул. Но это прогулка в парке, это очень, очень тяжелый бой,

– сказал Арум.

Отметим, что Кейшон Дэвис пока что непобежденный боксер. Американец провел 12 поединков, где не потерпел ни одного поражения – 8 побед нокаутом и 4 решением судей.

Денис Беринчик провел на семь боев больше, чем его 25-летний менее опытный оппонент. "Украинский танк" не проиграл ни разу 19 поединках – 9 побед нокаутом и 10 по решению судей

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится 14 февраля 2025 года. Место проведения главного поединка вечера бокса легендарный "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.