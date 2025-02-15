Талановитий американський боксер здолав українця нокаутом. Поєдинок Берінчик – Девіс завершився достроковою перемогою другого у четвертому раунді.

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Що сказав Кейшон Девіс

Спортсмен дав коментар після звитяги над Денисом Берінчиком, пригадавши тяжке минуле, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank Boxing.

Кейшон Девіс розповів про дитинство, яке провів у психічній лікарні, вживаючи різні препарати. Американський проспект зазначив, що свого часу він знову мав шукати своє призначення у житті.

Я був у психічній лікарні, я мав проблеми. Я був тією дитиною, яка приймає ліки. Мені довелось знову шукати себе. Просто приймайте це і долайте кожен день. Ніколи від себе не відмовляйтесь, вірте в Бога. Він завжди допомагає,

– висловився Девіс.

Нагадаємо, що бій проти Дениса Берінчика став 13 у кар'єрі Кейшона Девіса. "Український танк" не зміг спинити новоспеченого чемпіона світу, він залишається непереможеним.