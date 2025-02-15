Талантливый американский боксер одолел украинца нокаутом. Поединок Беринчик – Дэвис завершился досрочной победой второго в четвертом раунде.

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Что сказал Кейшон Дэвис

Спортсмен дал комментарий после победы над Денисом Беринчиком, вспомнив тяжелое прошлое, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

Кейшон Дэвис рассказал о детстве, которое провел в психиатрической больнице, употребляя различные препараты. Американский проспект отметил, что в свое время он снова должен был искать свое предназначение в жизни.

Я был в психиатрической больнице, я имел проблемы. Я был тем ребенком, который принимает лекарства. Мне пришлось снова искать себя. Просто принимайте это и преодолевайте каждый день. Никогда от себя не отказывайтесь, верьте в Бога. Он всегда помогает,

– высказался Дэвис.

Напомним, что бой против Дениса Беринчика стал 13 в карьере Кейшона Дэвиса. "Украинский танк" не смог остановить новоиспеченного чемпиона мира, он остается непобежденным.